A Semed (Secretaria Municipal de Educação) de Manaus antecipou para esta terça-feira (3), o encerramento de aulas presenciais nas 48 escolas municipais de 55 comunidades rurais às margens do Rio Negro.

A decisão foi anunciada pelo prefeito David Almeida (Avante). Ele alegou efeitos da estiagem no Amazonas que dificulta o acesso dos alunos e professores às unidades de ensino.

“Nós já estamos, praticamente, com 95% do calendário já atingido porque [o ano letivo] no Rio Negro começa antes. Segundo o próprio calendário, mais cinco ou sete dias úteis [de aulas] seriam necessários. Como nós temos nessas 55 comunidades, 48 escolas e já temos a internet via satélite [da Starlink], eles vão atuar no ensino remoto. Os professores vão trabalhar de home office passando o conteúdo para os alunos e com isso não teremos prejudicado o ano letivo”, disse Almeida.

O prefeito informou que a merenda escolar será incluída na ajuda humanitária para os moradores das comunidades afetadas pela vazante. As escolas municipais nestas áreas servirão de base para receber os mantimentos, como cestas básicas, garrafões com água potável e kits de higiene.

“A nossa intenção é que possamos enviar a cada 15 dias essa alimentação através dos núcleos das comunidades, que são as nossas escolas”, afirmou David Almeida.

