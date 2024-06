Dnit promove nesta sexta-feira, 14, Audiência Pública com o objetivo de ouvir os anseios da sociedade em relação à modernização do Porto da Manaus Moderna.

Orçada em R$ 520 milhões, a obra do Porto da Manaus Moderna deve iniciar em setembro. A previsão é de Rick Moura, diretor de Infraestrutura Aquária do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit), em realização da audiência pública que vai debater com a sociedade civil a proposta do governo federal que integra o PAC. A escuta da população ocorre na sede da Suframa.

Articulação – O novo porto é um projeto antigo que está no Dnit há mais de 15 anos. A inclusão dele no PAC é uma articulação da bancada amazonense no Congresso, com intermediação especial dos senadores Eduardo Braga (MDB) e Omar Aziz (PSD), junto ao presidente Lula, que pediu prioridade para o empreendimento.

Feiras ficam – A coluna teve acesso ao anteprojeto da obra. A ideia é aterrar a região do porto para que o espaço seja expandido e os passageiros e cargas possam transitar de maneira facilitada. As feiras da Manaus Moderna e da Banana não serão afetadas. A via que fica em frente às feiras ganhará uma nova faixa para melhoria do trânsito no local.

No nível do rio – Com o aterramento da área, a chegada às embarcações, que na seca requer uma longa caminhada pela faixa de areia e a subida das escadas, que estão em situação precária, terá o mesmo nível da pista. A obra já prevê os níveis máximo e mínimo das cheias registradas no Rio Negro.



Espaço – O novo espaço do porto contará com terminal de passageiros, sede administrativa, 2 terminais de carga e pesqueiro, guaritas e um ponto de apoio com restaurantes. Serão duas balsas que comportam mais de 20 embarcações cada – uma para o embarque de passageiros e outra para carga e descarga de mercadorias.

50 anos de Brasil – A Moto Honda celebou ontem os 50 anos no Brasil com o Workshop de Tecnologia para Motocicletas, Decarbonização e Desenvolvimento da Indústria Brasileira, realizado no Centro Educacional de Trânsito da multinacional. Com mais de 8 mil colaboradores na Zona Franca de Manaus e mais de 29 milhões de motocicletas produzidas, a Honda reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e a redução das emissões de carbono.

Sede – O TCE-AM foi selecionado para sediar a edição de 2025 do Encontro Nacional de Auditoria de Obras Públicas (ENAOP). O anúncio foi feito na tarde desta quarta-feira (12), durante a abertura do ENAOP 2024, que está sendo realizado até amanhã do Piuaí. A conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins, revelou a novidade em um vídeo exibido durante o evento.

Sede 2 “ – A Corte de Contas amazonense, disse Yara, está de braços abertos para receber os profissionais dos setores públicos e privados, e tornar este evento inesquecível. O evento reúne diversos órgãos atuantes nas obras públicas, com o objetivo de aperfeiçoar as atividades de Auditoria de Obras Públicas

Aero-Amom – O deputado federal Amom Mandel (Cidadania) está realizando um circuito de viagens pelas principais prefeituras do Brasil. A iniciativa visa reunir ideias que podem ser aplicadas ao seu plano de governo para Manaus. No roteiro o pré-candidato passou no último sábado na cidade Florianópolis e ontem esteve em Recife.

