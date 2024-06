A caminhada, que vai contar com a participação de engenheiros, profissionais de segurança e de meio ambiente, será uma verdadeira imersão aos assuntos ambientais com destaque para os temas amazônicos.

Todo o passeio, que vai acontecer das 13h às 16h, será acompanhado por um guia local, que é um verdadeiro especialista no tema.

“Estamos dentro do maior bioma do mundo, a Amazônia, e é muito importante conhecermos a fundo a realidade em que vivemos. A ‘Caminha ecológica MRV’ não é apenas uma ação de encontro ou confraternização, mas um mergulho em nossa realidade e em conversas de como podemos colocar em práticas mudanças que podem impactar não apenas em nossas construções e empreendimentos, mas na sociedade como um todo”, afirmou a assistente de Meio Ambiente da MRV no Amazonas, Alicia Andrade.

A ação faz parte de uma programação que a MRV está realizando em diversas cidades do país e que têm a finalidade de difundir informações sobre práticas sustentáveis e de como melhorar a nossa relação com o ambiente em que estamos inseridos.

Sobre a MRV

