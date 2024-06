O projeto “Sine nos Bairros”, idealizado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), vai atender, neste sábado 15/6, das 8h às 12h, em dois pontos da cidade: no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona Leste; e Novo Aleixo, na zona Norte.

As ações vão ofertar vagas de emprego, cadastro, orientação para CTPS digital e seguro-desemprego, com o objetivo de alcançar os moradores das zonas mais distantes dos serviços da prefeitura e com dificuldade no desenvolvimento social.

“A proposta dessas ações é fortalecer os setores econômico e social, trazendo empregabilidade, oportunidade e informação para a população. O Sine Manaus continua ativo todos os dias nos postos de atendimento, mas percebemos o quão é importante que as iniciativas itinerantes cheguem até as zonas da cidade”, descreveu o secretário da Semtepi, Wagno Oliveira.

O primeiro ponto de atendimento faz parte da #AgendaUnicef, em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef-AM). A ação vai acontecer na escola municipal Violeta Mattos de Areosa, localizada na rua Alberto Campainha, nº 2, bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste. Outro local de atuação do Sine, será no Centro Municipal de Ensino Infantil (Cmei) Lúcia Almeida, situado na avenida Coletora, nº 1.335, bairro Novo Aleixo, zona Norte.

Os interessados em participar da ação, deverão apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.