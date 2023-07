Ana Clarissa - Especial para o marioadolfo.com

Um momento de pura emoção marcou o Festival Folclórico de Parintins quando dois verdadeiros magos da arte e da fé se reencontraram em frente à sala de imprensa do Bumbódromo. Jair Mendes e Juarez Lima, figuras icônicas do evento, uniram-se novamente, reunindo os trabalhadores dos bois Caprichoso e Garantido, bem como a presença de algumas personalidades dos bois.

Na última quinta-feira, 29 de junho, o reencontro encantou a todos os presentes.

Jair Mendes, conhecido como o homem que revolucionou o Festival de Parintins, iniciou sua trajetória artística aos 15 anos, quando começou a pintar no Boi Garantido sob a orientação de Lindolfo Monteverde. Ao longo de sua vida adulta, ele não apenas pintava, mas também fabricava camisas para ajudar a financiar materiais para o Garantido na criação de suas alegorias e do Boi em si.

É inegável que Jair Mendes deixou um legado marcante no evento. Quase tudo o que é apresentado hoje pelos bois bumbás em Parintins foi criado por ele. Sua primeira invenção, a "Lenda da Cobra Grande", encantou e continua encantando o público até os dias de hoje. Além disso, Jair Mendes é responsável por dar vida ao "boi de pano", criando movimentos que fazem a cabeça, o rabo e as orelhas se mexerem.

Ao lado de Jair Mendes, esteve Juarez Lima, um artista da fé e apaixonado pelo Boi Caprichoso. Com uma carreira de 30 anos dedicados à arte e contribuição para o festival de Parintins, Juarez descobriu seu amor pela pintura quando tinha apenas 14 anos e trabalhava como pintor da cerca do curral Zeca Xibelão.

O reencontro de Jair Mendes e Juarez Lima foi mais do que um momento simbólico

Juarez Lima também deixou seu legado marcado no evento, trazendo sua criatividade e talento para a criação das alegorias do Boi Caprichoso. Ao longo dos anos, ele aprimorou seu processo de trabalho, passando de um método mais intuitivo para um planejamento minucioso, calculado em planta-baixa. Sua paixão pela arte e pelo Boi Caprichoso o levou a buscar inspiração em diferentes lugares, como no Rio de Janeiro, onde descobriu o uso do ferro nas alegorias e trouxe essa técnica inovadora para Parintins.

O reencontro de Jair Mendes e Juarez Lima foi mais do que um momento simbólico. Foi a celebração de uma amizade duradoura, de uma conexão profunda com a arte e a fé que permeiam o Festival Folclórico de Parintins. O legado deixado por esses dois artistas influenciou e continua a inspirar gerações de artistas do evento, independentemente de sua afiliação com o Garantido ou o Caprichoso.

Que esses dois magos da arte e da fé continuem a encantar e emocionar o público com sua dedicação e criatividade, mantendo vivo o espírito único.