A “Rádio Cope”, da Espanha, informou na manhã desta quarta-feira, 5, que o treinador Carlo Ancelotti pode renovar com o Real Madrid durante a próxima temporada europeia, frustrando os planos da CBF. Ao anunciar Fernando Diniz como técnico da seleção brasileira por um ano, a entidade afirmou o italiano será o sucessor do atual profissional do Fluminense. Apesar dos rumores, o presidente do órgão, Ednaldo Rodrigues, garantiu que o europeu será o comandante do Brasil na Copa do Mundo de 2026. “Ele (Ancelotti) vai estar, com certeza”, garantiu o cartola, após entrevista coletiva de Diniz.

Antes mesmo do técnico ser apresentando oficial, Ednaldo Rodrigues fez uma breve declaração sobre sua opção. “A escolha do Fernando Diniz para técnico da seleção brasileira masculina é baseada na carreira de um dos treinadores que mais admiro. Pelo estilo de jogo, pela maneira que enxerga o futebol, e pelo que também ouvi dos jogadores, de treinadores e de muitos da imprensa que têm manifestado por ele respeito e admiração”, afirmou o dirigente. “E também pelo seu caráter, pela sua ética como profissional. Na CBF, os tempos em que caráter e ética não eram prioridades acabaram.”

Ednaldo ainda confirmou que Ramon Menezes seguirá à frente da seleção brasileira sub-20 e que deverá ser o treinador da equipe nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 – isso, claro, caso o Brasil confirme sua vaga na Olimpíada. “No ciclo olímpico, o Ramon é o treinador da seleção sub-20. Vai ter um trabalho já a partir de outubro, no Pan-Americano, depois o Pré-Olímpico”, garantiu Ednaldo.