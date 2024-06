Agnes (Foto: ONErpm/Divulgação)

Agnes Nunes, 22, lançou seu segundo álbum de carreira, intitulado, “O Amor e Suas Variáveis”, nesta quinta-feira (30). Com 10 faixas, o disco já está disponível nas principais plataformas digitais, via ONErpm, e é o sucessor de “Menina Mulher”, álbum lançado em janeiro de 2022.

A produção apresenta canções inéditas como “Amor É Bom Quando Tem Chama”, “Coração Marruá”, “22:22”, “Nesse Quintal”, “Bobagem Amor”, “As Ruas Não Te Amaram Como Eu”, (A)Maré e “De Boa”, além de faixas já conhecidas público como “Gente Falsa” e “Morrer Brincando de Amor”, lançada na última sexta-feira (24).

“Eu sempre acreditei que o amor é um tema atual e recorrente, sempre alguém estará amando, ou sofrendo por amor. Por conta disso, estou sempre falando de amor. Neste álbum permeio pelas variáveis do amar, contando histórias de paixão, superação, amor próprio e entre outras”, explica Agnes Nunes.

Neste trabalho, Agnes transita entre o MPB e o R&B brasileiro, e conta com participações de artistas como Mari Fróes e Thaylan, também artistas da Baguá Records. O álbum conta as fases de um amor segundo experiências, ponto de vista e sentimentos de Agnes – divididos em três fases: paixão, desilusão e superação.

Em “22:22” , a cantora conta, com sua voz doce, sobre uma superstição comum de fazer um desejo quando vemos o relógio marcar horas iguais. Neste caso, o desejo seria estar próximo a alguém especial. No entanto, quando essa necessidade de proximidade não é atendida, surge a saudade, um sentimento profundo de falta da pessoa amada.

Enquanto isso, “Gente Falsa”, Agnes discute, a traição e as falsidades dentro de um relacionamento. Ao longo das letras do single, a cantora denuncia pessoas que mostram uma faceta e escondem intenções diferentes – comportamento que fere o parceiro.

Com produção do 3L, Jeff, Serour e Thulio Teixeira , “O Amor e Suas Variáveis” posiciona Agnes como um nome de destaque dentro R&B brasileiro e da nova MPB. O disco está disponível nas plataformas digitais, via ONErpm.

