Associados dos segmentos empresarial e rural que desejam incrementar os seus negócios podem contar com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) por meio do Sicredi. A instituição financeira cooperativa disponibiliza os créditos para empresários e produtores rurais da região Norte, ajudando a desenvolver as atividades e promover o desenvolvimento local. Para o primeiro semestre deste ano estão disponíveis R$ 55,857 milhões.

Do orçamento previsto para os primeiros seis meses do ano, R$ 32,947 milhões foram contratados de janeiro a março, sendo 92% para o segmento empresarial (R$ 30,326 milhões). O segmento rural contratou R$ 2,621 milhões.

Os números correspondem aos estados do Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima. Os recursos seguem disponíveis e são concedidos conforme a demanda. Por ter como finalidade o fomento às atividades e o desenvolvimento local, as linhas possuem taxas de juros mais justas e prazos estendidos.

O FNO é dividido em dois segmentos: o FNO Empresarial atende empresas dos setores industrial, turismo regional, comercial e de serviços; e o FNO Rural, que destina recursos aos produtores rurais que desejam iniciar, ampliar ou modernizar as atividades produtivas.

Para a atividade rural, entre os itens financiáveis estão investimento fixo e semifixo, aquisição de animais, máquinas e equipamentos novos e usados. Para a atividade empresarial, a lista de itens financiáveis inclui investimento fixo e semifixo, aquisição de máquinas e equipamentos novos e usados, itens destinados a gastos gerais relativos à administração do negócio tais como aquisição de insumos, matéria-prima e formação de estoque.

“Tanto para empresas quanto produtores rurais, os Fundos Constitucionais atuam de forma a contribuir com o desenvolvimento regional e acelerar o crescimento dos negócios dos associados. Isso porque proporciona taxas mais acessíveis e condições facilitadas de financiamento, além de ser uma alternativa para custeio. Dessa forma, o Sicredi coloca em prática a missão de construir juntos uma sociedade mais próspera e auxilia no fortalecimento da economia local”, pontua a consultora de Negócios do Sicredi, Mayara de Oliveira.

Para contratar, os associados devem entrar em contato com o gerente da agência. No estado do Amazonas, o Sicredi está presente em 7 municípios – Manaus, Itacoatiara, Manacapuru, Parintins, Guajará, Humaitá e Boca do Acre – com 9 agências, das quais duas inauguradas em 2024. São mais de 15,9 mil associados. Os associados também podem solicitar atendimento via whatsapp (51) 3358-4770.

Desempenho 2023

Em 2023, a carteira de crédito do FNO no Sicredi apresentou crescimento significativo, fechando o ano com um saldo de R$ 373,696 milhões. Esse valor representa um aumento de 81% em comparação ao ano anterior, quando o saldo era de R$ 206,494 milhões.

A quantidade de operações também teve um salto. Em 2022, foram registradas 408 operações e em 2023 foram 1.315, o que corresponde a um crescimento de 222,3%.

Quando o assunto é concessão de crédito, em 2023 as contratações de FNO somaram R$ 165,977 milhões, distribuídas em 910 operações.

O Fundo

O FNO é uma iniciativa do governo federal, criado com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social dos estados do Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

Por meio do fundo são disponibilizados recursos para fomentar projetos e atividades produtivas em setores estratégicos, contribuindo para o crescimento sustentável e a geração de emprego e renda na região.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos 7,5 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio.

Com mais de 2.700 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

Nos estados de Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre, Amazonas, Amapá, Roraima, e algumas cidades de Goiás, o Sicredi está presente em 243 municípios e possui 323 agências, para o atendimento a mais de 1,252 milhão de associados.

