5/5 - (1 vote)

A Prefeitura de Barcelos, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Institucional, apresentou na manhã do dia 13 de abril, o novo comandante da Guarda Civil Municipal, o Tenente Eudenei Medeiros, nomeado pelo prefeito Edson Mendes para desempenhar a função de comando junto a Guarda.

O comandante afirmou que está motivado neste novo desafio em sua vida como agente de segurança pública e se coloca a disposição da população barcelense na sede da Guarda Civil Municipal.

A Guarda Civil Municipal - GCM foi criada pela Lei Municipal nº 559 de 18 de dezembro de 2017 e inaugurada em 31 de agosto de 2018, por iniciativa da Prefeitura Municipal de Barcelos, na pessoa do Prefeito Edson Mendes, com a função de proteger o patrimônio público, a defesa civil e a defesa ambiental, zelando pelo bom andamento dos serviços municipais e colaborando com os demais órgãos da prefeitura e de segurança pública presentes no município.