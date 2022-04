Avalie o post

Com R$ 2,2 bilhões arrecadados, o governo do Amazonas bateu recorde de faturamento em março deste ano. O valor foi 20,7% maior do que o R$ 1,8 bilhão recebido no mesmo mês do ano passado. Nunca na história o Estado tinha chegado sequer à casa dos R$ 2 bilhões no referido mês.

Como resultado, o total acumulado no primeiro trimestre do ano ultrapassou os R$ 7,4 bilhões. O montante é 35% maior do que os R$ 5,5 bilhões do primeiro trimestre do ano passado. As informações estão disponíveis no Portal da Transparência.

Em comparação com a receita de fevereiro deste ano (R$ 2.259 bilhões), março teve uma pequena retração de 2,65%.

As despesas do governo, por outro lado, aumentaram 20% nos três primeiros meses deste ano, em comparação com 2021. Os gastos passaram de R$ 4.063 bilhões no primeiro trimestre do ano passado para R$ 4,87 bilhões em 2022.

Em outras palavras, com o recorde, o governo acumula R$ 2,6 bilhões de superávit em caixa no ano.

Especificamente em março, as despesas totalizaram R$ 2.207 bilhões em 2022, um aumento de 29% frente ao R$ 1.710 bilhão de 2021.

O governo do Amazonas espera arrecadar R$ 24,066 bilhões ao longo de 2022, conforme a Lei Orçamentária Anual (LOA). Assim, 31% da meta já foi alcançada em três meses.

No ano passado, a previsão orçamentária era de R$ 18.887.964.000,00, mas a receita totalizou R$ 25,515 bilhões. Ou seja, 35% mais do que a estimativa.

Bruno Elander – Rádio Rio Mar

Foto: Bruno Elander

source