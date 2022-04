5/5 - (2 votes)

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 75ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Barcelos, em ação conjunta com a Secretaria Municipal de Segurança Institucional, Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Guarda Civil Municipal, realizaram nesta quarta-feira (13/04), revista nas celas da carceragem da unidade policial, que culminou na apreensão de celulares, carregadores, alicate, dentre outros objetos em posse dos detentos.

Estes procedimentos serão realizados periodicamente, na busca de encontrar principalmente drogas, celulares e objetos cortantes que ponham em risco tanto a vida dos detentos como também dos policiais e administrativos que trabalham no local.

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Institucional, a revista é a continuidade das ações de combate à criminalidade no município de Barcelos, que está sendo intensificadas para dar maior segurança aos moradores barcelenses.