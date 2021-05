5 / 5 ( 4 votos )

A doação de alimentos pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) a famílias quilombolas isoladas em razão dos protocolos da COVID-19 e em situação de risco alimentar chega nesta semana a Novo Airão, município que fica na região metropolitana de Manaus.

Em nota a Companhia informou que serão entregues, com utilização de veículo da própria Companhia, 880 cestas básicas para 220 famílias.

Parte da doação (400 unidades) vai para a comunidade Tambor Rural, enquanto o restante (480) segue para a extensão da comunidade na região metropolitana. A entrega será feita na Associação de Moradores Remanescentes de Quilombo do Tambor (AMCT).

Até hoje, a Conab já produziu no estado 21.720 cestas. Estão na relação de entrega Atalaia do Norte (6.144) e Benjamin Constant (11.685), e já foram atendidas as comunidades quilombolas de Manaus (580), de Itacoatiara (380), de Barreirinha (720) e famílias indígenas de Silves (408) e de Rio Preto da Eva (800).

A Conab mantém a distribuição por meio de uma parceria com o Ministério da Cidadania, a partir de Termo de Execução Descentralizada. Comunidades de quilombos e famílias indígenas estão recebendo esta doação do governo também em outras regiões do país.