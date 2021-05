5 / 5 ( 3 votos )

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) irá ofertar 1.050 vagas para cursos gratuitos EAD de qualificação profissional em Barcelos. As vagas irão ser distribuídas em oito cursos em diferentes horários, escolaridades e idades.

Em Barcelos o CETAM está funcionando na Avenida Mariuá - Centro N° 545, ao lado do IDAM/DETRAN das 8h às 12h. Ficou interessado? Confira o EDITAL CETAM as vagas e como se inscrever.

Saiba como se inscrever nos cursos gratuitos EAD de qualificação profissional

As inscrições para os cursos gratuitos no Amazonas terão início no dia 12 de maio, das 6h às 18h. Os interessados nos cursos de qualificação profissional terão que acessar o site do CETAM e tentar uma vaga para o curso pretendido.

Para realizar a inscrição nos cursos gratuitos EAD, o candidato terá que preencher um formulário com os seguintes dados: Município/Estado, seu número de CPF, data de nascimento, nome completo e o número de telefone para contato. Serão ofertados 18 cursos de qualificação profissional que podem ser acessados com antecedência no site da CETAM

Qual o objetivo dos cursos gratuitos EAD no Amazonas?

Os cursos gratuitos foram ofertados em orientação do Governo do Estado, que determinou a oferta de capacitação, aperfeiçoamento e qualificação profissional com cursos de curta duração no Amazonas.

O Cetam já havia disponibilizado, em março, 6.120 vagas que foram divididas em 42 cursos de qualificação profissional para a capital do Amazonas. Desta vez, os cursos gratuitos EAD se expandiram, chegando à outros municípios.

Como serão ministradas as aulas dos cursos gratuitos EAD no Amazonas?

De acordo com o Cetam, as aulas EAD acontecerão seguindo o “Guia metodológico para o ensino remoto”, que foi lançado pela instituição no dia 15 de fevereiro deste ano.

As atividades serão realizadas pelas plataformas do Google Classroom, Google Meet e também pelos aplicativos de mensagens como WhatsApp e Telegram. É recomendado que os interessados possuam infraestrutura tecnológica mínima, como computador ou smartphone com acesso à internet.