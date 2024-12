Amazonastur foca em infraestrutura turística e conectividade.

O fortalecimento da conectividade internacional e os investimentos em infraestrutura turística estão entre as prioridades da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) para 2025.

A expansão da conectividade internacional busca posicionar o Amazonas como um destino competitivo no mercado turístico global.

Um novo voo direto para Santo Domingo, na República Dominicana, operado pela companhia aérea Arajet, por exemplo, já está confirmada.

O planejamento também inclui a entrega de um terminal fluvial na Serra da Valéria, em Parintins, e a intensificação de campanhas para divulgar plataformas como o Amazonas To Go e o programa Cadastur, voltado à regularização de prestadores de serviços turísticos.

Além disso, a qualificação profissional continuará sendo destaque, com cursos e workshops destinados a ampliar a capacitação de quem atua no setor turístico, garantindo excelência nos serviços oferecidos no estado.

Em 2024 foram ofertados cursos como Condutor de Pesca Esportiva, capacitação em Libras, além de workshops sobre turismo sustentável em Manacapuru, Manaquiri, Parintins, Rio Preto da Eva e Tabatinga, reunindo mais de 400 participantes.

Infraestrutura e conectividade em destaque

A Amazonastur avançou na a ampliação da conectividade aérea, com o retorno de voos diretos para Lisboa, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, e a reinauguração do Centro de Atendimento ao Turista (CAT) em Manaus.

No interior, foram entregues quatro terminais fluviais em comunidades indígenas e ribeirinhas: Tuyuka, Diakuru, Tatuyo e Cipiá.

A promoção turística internacional também recebeu atenção, com participação em quatro feiras internacionais e a realização de ações para divulgar eventos locais como o Festival de Parintins.

Números que comprovam o impacto

Os indicadores apresentados pela Amazonastur reforçam os avanços obtidos em 2024. O Festival de Parintins, por exemplo, gerou uma receita direta de R$ 180,7 milhões, um aumento de 23,24% em comparação a 2023, que registrou R$ 146,6 milhões de receita.

A movimentação turística também registrou crescimento. Entre janeiro e setembro, foram contabilizados 288.654 turistas, um acréscimo de 4,62% em relação ao ano anterior.

A movimentação doméstica subiu 6,76%, enquanto a internacional teve uma redução de 7,50%, com 45.443 visitantes estrangeiros.

A plataforma Amazonas To Go registrou 26 milhões de acessos e 546 prestadores cadastrados. O Cadastur, por sua vez, alcançou 2.913 prestadores regularizados até outubro, um aumento de 12,91% em relação a 2023, e 863 agências de turismo regularizadas.

Conectividade no centro das atenções

Entre os principais desafios enfrentados em 2024 está a conectividade aérea, fundamental para o crescimento do turismo no estado. Para superar esse obstáculo, a Amazonastur adotou estratégias como a redução da carga tributária sobre o combustível de aviação.

Atualmente, Manaus conta com voos diretos para destinos como Lisboa, Miami, Fort Lauderdale, Panamá, Bogotá e Puerto Ordaz, operados por companhias como TAP Air, Gol, Azul, Copa Airlines, Avianca e Conviasa.



Nova rota internacional

A nova rota para Santo Domingo, em 2025, amplia essa rede e reforça o compromisso da Amazonastur em conectar o estado aos grandes mercados turísticos.

Essas iniciativas, somadas ao planejamento estratégico e à execução de ações estruturantes, visam posicionar o Amazonas como um destino turístico cada vez mais competitivo e acessível, tanto para visitantes nacionais quanto internacionais.

“A Amazonastur obteve resultados positivos em 2024 e seguirá 2025 com o objetivo de fortalecer o turismo no Amazonas, dando continuidade ao trabalho realizado na capital e interior do estado com as ações de ordenamento turístico e sensibilização junto aos prestadores de serviços turísticos e de capacitação por meio de curso e workshop para qualificar os profissionais do setor”, enfatizou Ian Ribeiro, presidente da Amazonastur.

