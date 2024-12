O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou a aprovação unânime de um orçamento de R$ 594 milhões para o ano de 2025, com R$ 482 milhões destinados a iniciativas esportivas. Dentre esse total, R$ 265 milhões serão alocados diretamente às Confederações, o que representa um aumento significativo de 240% em comparação a 2017. Além disso, o COB planeja implementar projetos que beneficiarão atletas e Confederações, com um investimento superior a R$ 63 milhões no próximo ano.

Paulo Wanderley, presidente do COB, ressaltou que a adoção de políticas de austeridade e ações estratégicas resultaram em um aumento nas receitas e nos investimentos voltados para o esporte. O planejamento financeiro para 2025 indica um crescimento na porcentagem de recursos destinados à atividade principal, passando de 85% para 87%. Os projetos focados no desenvolvimento esportivo também devem crescer 21% até o ciclo olímpico de Los Angeles 2028. “O COB está sempre buscando otimizar processos para que os recursos cheguem aos principais atores do movimento olímpico, que são os atletas”, contou a Diretora Administrativo-financeira do COB, Isabele Duran

A aprovação do orçamento foi realizada pelos Conselhos Diretor e de Administração do COB, sendo posteriormente homologada pelo Conselho Fiscal. A Assembleia que deliberou sobre o orçamento contou com a presença da atual diretoria, do presidente eleito Marco Antonio La Porta, além de representantes das Confederações e membros da Comissão de Atletas do COB.

Além do orçamento, a Assembleia também aprovou o Planejamento Estratégico do COB para o período de 2025 a 2028, assim como uma atualização estatutária para o Conselho Nacional de Dança Desportiva. Essas decisões visam fortalecer a estrutura e o funcionamento do esporte no Brasil, preparando o país para os desafios futuros nas competições internacionais.

Publicado por Victor Oliveira