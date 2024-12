A vitória de Lando Norris em Abu Dhabi é o que menos importa no final de semana de competições automobilísticas para o brasileiro. Não foi na Fórmula 1 e sim na Fórmula 2 a alegria da América do Sul neste final de semana. Com 3.5 pontos de diferença à frente para o francês Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto precisava apenas terminar na frente do rival para sagrar-se campeão da F2.

E quando Hadjar deixou o carro morrer na largada, o brasileiro poderia até mesmo não pontuar. Com uma volta de diferença para o francês, Gabriel conduziu com maestria o carro número 10 da Invicta Racing até confirmar o segundo lugar da corrida, atrás apenas do paraguaio Joshua Dürksen.

Pódio, festa da América do Sul no topo da corrida e título para o brasileiro no seu primeiro ano de Fórmula 2. Inclusive, no ano passado, Gabriel Bortoleto corria na F3 pelo primeiro ano e também foi campeão. Com dois títulos seguidos em duas categorias diferentes o brasileiro agora se junta a George Russell, Oscar Piastri e Charles Leclerc com os mesmos feitos. Três pilotos de alto nível da Fórmula 1, em grandes equipes.

Já acertado com a Kick Sauber para a próxima temporada, Gabriel terá um carro bem menos competitivo do que os outros exemplos, mas a expectativa é de que seja um ano de testes na elite do automobilismo mundial para si próprio. O Brasil volta a ter um piloto de Fórmula 1 depois de sete anos.

Em 2017, Felipe Massa deu adeus às pistas criando uma saudade no fã do automobilismo brasileiro. Em 2025, será a vez do jovem Gabriel Bortoleto que, bem assessorado por seu empresário e multicampeão Fernando Alonso e com calma que demonstrou ter durante as disputas na F2 nessa temporada, irá novamente levar o nome do Brasil para a principal competição do automobilismo no mundo. Boa sorte Gabriel!