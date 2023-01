A mudança da tecnologia de transmissão do sinal dos canais abertos de TV para parabólicas tradicionais (Banda C) para a novas parabólicas digitais (Banda Ku) já é realidade em Manaus e outras 12 cidades do Amazonas.

Além de proporcionar uma melhora da qualidade de imagem e de som, a população que assiste TV via satélite passa a ter outra grande vantagem: o acesso a mais canais, entre nacionais e locais, e até mesmo a estações de rádio.

Quem assiste aos canais abertos de TV pela antena espinha de peixe ou antena digital interna, está acostumado a assistir às notícias e programas da região, mas muitos não sabem que os espectadores que assistem à televisão pela parabólica recebem o sinal da rede, como é chamado.

O que significa que, na maior parte dos casos, os programas são somente aqueles nacionais, deixando de fora informações e notícias locais relevantes para a população.

Quem já realizou a troca do equipamento para a nova parabólica digital passa a contar com todos os canais nacionais e pelo menos dois canais do Amazonas, como Globo e Band e estações de rádio.

Confira a lista completa em: https://sigaantenado.com.br/canais/.

Cerca de 66 mil famílias de baixa renda de Manaus e mais 12 cidades, inscritas em programas sociais do Governo Federal e que têm parabólica tradicional instalada e funcionando, terão direito à instalação gratuita da nova parabólica digital.

A substituição é feita pela Siga Antenado, entidade criada por determinação da Anatel, responsável por apoiar a população durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais (Banda C) para o sinal das parabólicas digitais (Banda Ku).

Serviço

Para verificar se tem direito ao kit gratuito, a população deve acessar o site sigaantenado.com.br ou ligar gratuitamente para 0800 729 2404 com o CPF ou NIS em mãos.

Além de Manaus, a Siga Antenado está com agendamento aberto para os municípios de Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Presidente Figueiredo, Autazes, Careiro, Careiro da Várzea, Itapiranga, Manaquiri, Novo Airão, Rio Preto da Eva e Silves.

Sobre a Siga Antenado

Siga Antenado é o nome fantasia da EAF (Entidade Administradora da Faixa), criada por determinação da Anatel. É a entidade responsável por apoiar a população durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais (Banda C) para o sinal das parabólicas digitais (Banda Ku).

A Siga Antenado é formada pelas operadoras Claro, TIM e Vivo, que foram as vencedoras dos blocos nacionais do leilão do 5G, com as licenças da faixa 3,5 GHz.

