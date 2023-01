Tarciana é a 1ª mulher a assumir a presidência do BB.

Luiz Inácio Lula da Silva nomeou Tarciana Medeiros para presidir o Banco do Brasil. Ela é a primeira mulher a chefiar a instituição em 214 anos, entrando no lugar de Fausto Ribeiro, que foi exonerado.

As mudanças foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (16).

Tarciana também toma posse no cargo nesta segunda-feira (16). A cerimônia está marcada para as 18h (horário de Brasília), no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), e contará com a presença do presidente Lula.

O nome de Tarciana foi anunciado para o posto pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em 30 de dezembro de 2022.

Perfil

Tarciana tem 44 anos e atua na instituição há 22. Nascida em Campina Grande, na Paraíba, ela tem bacharelado em Administração de Empresas e pós-graduada em Administração, Negócios e Marketing; em Liderança, Inovação e Gestão; MBA em BI e Analytics em curso, além de possuir formação do Banco do Brasil para atuação em cargos de alta gestão executiva.

Antes de iniciar a carreira no Banco do Brasil, ela trabalhou como feirante e foi professora

Já exerceu funções nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste, na rede varejo, em agências e superintendências. Atualmente, é diretora-executiva na Gerência Executiva de Ciclos de Relacionamento com Clientes.

Também passou pela Diretoria de Empréstimos e Financiamentos e atuou no atendimento e na implementação das ações de assistência aos clientes durante a pandemia de Covid-19.

