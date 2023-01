5/5 - (2 votes)

‘El Dorado’ do Amazonas, Barcelos é destino para desfrutar do ecoturismo. A Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) em parceria com a Prefeitura de Barcelos, preparam um roteiro do município, que conta com cenários paradisíacos e é destaque no circuito da pesca esportiva. Confira.

Situado a 399 quilômetros de Manaus, Barcelos é banhado pelo rio Negro. Devido a sua localização privilegiada, o município possui ricas e diversas fauna e flora.

Conta ainda com dois parques de conservação, o Parque Estadual Serra do Aracá e o Parque Nacional do Jaú, além do Arquipélago de Mariuá, maior arquipélago fluvial do mundo.