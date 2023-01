A Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023 se aproxima dos momentos decisivos. Com o término da terceira fase da competição neste domingo, 15, os confrontos das oitavas de final foram definidos. Quatro jogos abrem a fase nesta segunda-feira, 16, e terá o atual campeão Palmeiras em campo. Cruzeiro e Athletico-PR também entram em campo nesta segunda. Nesta terça-feira, 17, mais três jogos encerram as oitavas de final. A final será disputada no dia 25 de janeiro, dia do aniversário da cidade de São Paulo. O local ainda não está definido. Tradicionalmente, a final ocorria no Pacaembu. Em 2002 a decisão aconteceu no Allianz Parque. Veja os confrontos das oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023:

Segunda-feira, 16

15 Horas: Goiás x Novorizontino

17h15: Floresta x Athletico-PR

19h30: Cruzeiro x Sport

21h45: Mirassol x Palmeiras

Terça-feira, 17