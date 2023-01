O Super Nova Era está abrindo novas oportunidades de emprego em Manaus/AM, Porto Velho/RO e Boa Vista/RR. São 104 vagas de trabalho – 70 na capital amazonense, 22 em Porto Velho e 12 em Boa Vista, nas mais variadas áreas.

Os interessados podem consultar o site https://www.supernovaera.com.br/. O link Trabalhe Conosco dá

acesso ao portal de vagas: https://novaera.gupy.io/.

O período de inscrição está descrito em cada uma delas. Nas três capitais, a rede tem oportunidades para Pessoas com Deficiência (PCD).

O Super Nova Era conta com 18 lojas na região, sendo 11 em Manaus, quatro em Porto Velho e três em Boa Vista. A gerente de Recursos Humanos do Grupo, Rosiane Lima, ressalta que a rede aposta na excelência do atendimento e, por isso mesmo, está sempre investindo na ampliação da equipe e na capacitação dos seus funcionários.

Em Manaus, segundo ela, as vagas para contratação imediata são para Analista de Projetos; Analista de Suprimentos; Engenheiro Civil; Fiscal de Prevenção de Perdas; e Operador de Caixa. Para formação de banco de vagas, as oportunidades são para Auxiliar de Cozinha; Auxiliar de Padaria; Encarregado de Açougue; Encarregado FLV (frutas, legumes e verduras); Auxiliar de Logística; e Repositor.

Em Porto Velho, as vagas para contratação são de Repositor e Fiscal de Prevenção. Para o banco de vagas, as oportunidades são para Operador de Caixa; Auxiliar de Serviços Gerais; Fiscal de Prevenção; e Repositor.

Em Boa Vista, o Super Nova Era está contratando Coordenador de Manutenção; Fiscal de Prevenção; Auxiliar de Peixaria; e Auxiliar de Padaria.

