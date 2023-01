As ações de combate ao crime organizado realizadas pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM) resultaram na apreensão de 16,6 toneladas de drogas, no ano de 2022. Os números confirmam que a produtividade da corporação superou a média de uma tonelada do ilícito tirada das ruas, por mês.

Conforme o comandante-geral da PMAM, coronel Vinicius Almeida, o ano foi marcado por grandes apreensões. Em média, 1,4 tonelada de drogas, como maconha e cocaína, foi apreendida por mês no estado.

“Foi um ano de sucesso para a Polícia Militar do Amazonas. Nossos guerreiros se empenharam e trabalharam com eficiência para o combate do tráfico de drogas no estado do Amazonas. Isso gera mais conforto à sociedade e gera redução do poder econômico das organizações criminosas”, afirmou o comandante-geral.

Os dados da Polícia Militar apontam, ainda, que o mês de dezembro encerrou com 3,5 toneladas de drogas apreendidas.

A maior parte foi encontrada durante operações no interior do estado, sob a coordenação do Comando de Policiamento do Interior (CPI).

Em quatro anos, as ações da corporação retiraram de circulação 30,2 toneladas de drogas. O número é resultado da integração entre os órgãos, determinada pelo governador do Amazonas, Wilson Lima.

Integração

O comandante ainda destacou a parceria com outros órgãos da esfera federal, que contribuem com as ações das forças de segurança do estado, por meio da Operação Hórus.

A operação mobiliza o efetivo de todo o sistema de Segurança Pública nas fronteiras e rodovias estaduais, além de atuar diretamente na Base Arpão, localizada no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus) e em Tabatinga (a 1.108 quilômetros da capital), que faz fronteira entre o Brasil, Colômbia e Peru, reprimindo a rota do tráfico de entorpecentes.