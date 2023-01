Mais de 21 toneladas de carne bovina e de frango com validade vencida foram apreendidas em um estabelecimento no bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus, na manhã desta sexta-feira, 20/1. A operação foi realizada em conjunto pela Vigilância Sanitária da Prefeitura de Manaus (Visa Manaus) e pela Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf). Os produtos, impróprios para consumo, foram descartados no aterro sanitário da capital.

O estabelecimento, um entreposto de produtos cárneos, foi notificado pela Adaf, pois também estava fracionando produtos sem licença para esse tipo de atividade. A empresa tinha licença do município apenas para estocagem e venda no varejo, sem nenhuma manipulação. Diante dos fatos, a licença foi suspensa, até que a situação seja regularizada.

O fiscal de Saúde da Visa Manaus, médico veterinário Augusto Kluczkovski, explicou que o local tinha licença para comércio varejista de alimentos. "Apesar disso, o estabelecimento estava exercendo outras ações, como manipulação e fracionamento. São atividades que aumentam significativamente o risco do produto e precisam de licenciamento. Por isso ele entrou na ilegalidade", detalhou.

A fiscal da Adaf, médica veterinária Lilian Toffanetto, informou que a fiscalização sobre o comércio varejista cabe à Visa Manaus, enquanto a agência fiscaliza a industrialização dos produtos de origem animal, para assegurar que são manipulados e processados segundo as normas vigentes, visando a proteção da saúde pública.

O diretor-presidente da Adaf, José Omena, destaca que a agência está sempre a postos para atuar em ações que zelam pela saúde pública e pela segurança alimentar da população. “Nosso papel é garantir a inocuidade dos produtos de origem animal que chegam à mesa dos amazonenses, e temos na Visa Manaus uma grande parceira nesta missão no campo do varejo. Os estabelecimentos devem ter compromisso com a qualidade dos produtos que fabricam e precisam seguir as normas sanitárias e de biossegurança”, destacou.

Denúncias

Denúncias sobre esse tipo de irregularidade em estabelecimentos comerciais que atuam no varejo podem ser feitas à Visa Manaus pelo número (92) 98842-8481 ou pelo e-mail visamanaus.ouvidoria@gmail.com.