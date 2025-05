Visuliazação: 0

Em 2024, mais de 50% dos domicílios no Amazonas foram beneficiados por programas sociais, conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD). A pesquisa destaca o crescimento de 4,6% no número de famílias dependentes de auxílios públicos, como o Bolsa Família, BPC-LOAS e outros.

Contudo, o trabalho permanece como a principal fonte de renda para a maioria das famílias, representando 74,5% da composição da renda domiciliar per capita.

A PNAD de 2024 revelou um cenário complexo sobre as condições socioeconômicas no Amazonas, com 50,4% dos domicílios recebendo algum tipo de benefício social, refletindo a alta dependência dos programas públicos.

O Bolsa Família foi o principal programa de assistência, alcançando 452 mil domicílios, com um aumento de 6,4% comparado ao ano anterior. Também destaca-se o crescimento de 8% no número de famílias que receberam o BPC-LOAS (Benefício de Prestação Continuada), totalizando 102 mil lares atendidos.

A pesquisa também apontou que o trabalho continua sendo a maior fonte de renda para os amazonenses, representando 74,5% da composição da renda domiciliar per capita.

Isso significa que, apesar do crescimento na distribuição de benefícios sociais, a grande maioria da população ainda depende da atividade laboral como principal meio de subsistência.

Em 2024, o rendimento médio de quem recebe o Bolsa Família foi de R$ 671,00, enquanto os que não são beneficiados chegaram a R$ 1.705,00, evidenciando a disparidade de renda entre os grupos.

Enquanto os programas sociais desempenham um papel essencial na proteção das famílias mais vulneráveis, o trabalho formal continua sendo a principal fonte de renda para a maioria da população.

Com desafios persistentes em termos de distribuição de riqueza, é necessário um foco contínuo em políticas de geração de emprego e qualificação profissional para fortalecer a economia local e reduzir as desigualdades regionais.

