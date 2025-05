Visuliazação: 0

Na próxima quarta-feira (14/05), os cidadãos dos municípios de Humaitá, Apuí, Boca do Acre, Canutama, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Lábrea, Manicoré, Novo Aripuanã, Pauini e Tapauá, cadastrados na Campanha Nota Fiscal Amazonense, vão concorrer a 30 prêmios de mil reais no 4º sorteio regional da Campanha.

Na mesma data também será realizado o 94º sorteio mensal da Campanha, que é promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz-AM). Os sorteios serão transmitidos ao vivo pela TV e Rádio do Sistema Encontro das Águas (Canal 2.1 e FM 97,7), às 12h30.

Ao todo, juntando os sorteios mensais e regionais, serão distribuídos 147 mil reais em prêmios para cidadãos que estão cadastrados na Campanha e incluíram o CPF na nota na hora de suas compras e entidades sociais indicadas pelos ganhadores no ato do cadastro.

Os prêmios são divididos da seguinte forma: o mensal com 10 prêmios de R$ 5 mil a R$ 20 mil para cidadãos e 10 prêmios de R$ 2 mil a R$ 8 mil para entidades sociais indicadas pelos vencedores; e o regional, com 30 prêmios de R$ 1 mil e outros 30 de R$ 400 para as entidades sociais indicadas pelos ganhadores no cadastro da Campanha.

Sorteio regional

Os sorteios regionais iniciaram este ano e estão sendo realizados por meio de rodízio, conforme estabelece o regulamento da Campanha.

Os três últimos sorteios contemplaram os moradores de 38 municípios do interior do Amazonas. A lista de ganhadores está disponível nas redes sociais da Sefaz e no site da Nota Fiscal Amazonense (https://nfamazonense.sefaz.am.gov.br/).

Para concorrer nos sorteios regionais, além de ter as notas fiscais emitidas em estabelecimentos comerciais localizados na região do sorteio, é necessário estar cadastrado na Campanha e acumular pelo menos R$ 50,00 em compras registradas por documentos fiscais eletrônicos autorizados pela Sefaz. Nesse caso, cada participante terá direito a um único bilhete eletrônico.

As entidades sociais indicadas por esses participantes devem estar cadastradas no site da NFA, conforme o que estabelece o regulamento da Campanha. Ao todo 130 entidades sociais estão cadastradas.

Tipos de sorteio

Além dos sorteios mensais, com prêmios de até R$ 20 mil, e dos sorteios regionais com 30 prêmios de mil, existem mais dois tipos de sorteio na Campanha: os anuais, com prêmios de até R$ 50 mil e os diários, com prêmios de até R$ 1 mil.

Para saber mais acesse o site da Campanha https://nfamazonense.sefaz.am.gov.br/.