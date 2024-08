No primeiro semestre de 2024, 36 municípios do Amazonas receberam autorização para implementar o sinal de telefonia móvel 5G.

A cobertura nas cidades aumenta mensalmente com o acompanhamento da Anatel, vinculada ao Ministério das Comunicações.

As cidades contempladas somam mais de 900 mil habitantes, incluindo:

Alvarães, Amaturá, Apuí, Atalaia do Norte, Barreirinha, Benjamin Constant, Boca do Acre, Borba, Canutama, Carauari, Coari, Eirunepé, Envira, Fonte Boa, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Japurá, Juruá, Jutaí, Lábrea, Manicoré, Maraã, Maués, Nova Olinda do Norte, Novo Aripuanã, Pauini, Santa Isabel do Rio Negro, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença, Tabatinga, Tapauá, Tefé, Tonantins e Uarini.

5G no Brasil

O Ministério das Comunicações, em parceria com a Anatel e operadoras de telefonia móvel, está trabalhando para expandir o 5G em todo o país. O plano é levar o 5G para todos os estados, revolucionando setores como indústria, educação, saúde e entretenimento.

A liberação da faixa de 3,5 GHz permite que as prestadoras instalem estações de quinta geração nas cidades autorizadas.

No entanto, a instalação do 5G depende do planejamento individual de cada prestadora e não ocorre imediatamente após a liberação.

