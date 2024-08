Nesta sexta-feira (2), o partido da líder da oposição venezuelana María Corina Machado, Venha Venezuela, denunciou um assalto à sua sede durante a madrugada. Seis homens armados e com os rostos cobertos renderam os guardas para levar equipamentos e documentos.

– Urgente. Assalto às 3h da manhã com armas de fogo em El Bejucal, sede nacional do Comando Con Venezuela e escritório de María Corina Machado. Seis homens encapuzados e sem identificação dominaram os seguranças, ameaçaram-nos e começaram a vandalizar, arrombar portas e levar equipamentos e documentos – afirmou a legenda na rede social X.

Na publicação, acompanhada de dois vídeos e uma fotografia, o partido denuncia “a investida e a insegurança” a que os seus membros estão submetidos por “razões políticas”.

Com o apoio de seu partido, Machado liderou a campanha do candidato da maior coalizão opositora, Edmundo González Urrutia, que, segundo o Conselho Nacional Eleitoral (CNE), ficou em segundo lugar nas eleições presidenciais, atrás do presidente Nicolás Maduro, por uma diferença de 704.114 votos, quando ainda havia mais de 2 milhões de votos a serem computados.

O órgão eleitoral argumentou ter sofrido um ataque cibernético, o que não o impediu, no entanto, de atribuir a Maduro uma vitória irreversível, segundo disse o seu presidente, Elvis Amoroso, na noite do último domingo (28), desde quando não foram emitidos mais boletins com informações sobre a totalização das atas.

A dúvida gerada deu origem a protestos em vários estados do país desde a última segunda-feira (29), quando as forças de segurança começaram a reprimir as manifestações, que resultaram, segundo dados oficiais, em mais de 1.200 detidos, aos quais são atribuídos vários crimes.

Além disso, foram registradas 12 mortes, incluindo um membro das Forças Armadas, uma cifra que a oposição eleva para 16.

