O atual prefeito de Manaus, David Almeida, foi oficializado na noite deste sábado (3) como candidato à reeleição pelo Avante. O anúncio ocorreu em convenção realizada no espaço Via Torres, na Zona Centro-sul da capital.

O ex-secretário municipal de infraestrutura, Renato Júnior, é o candidato a vice-prefeito na chapa de David. Além do Avante, os partidos Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Partido Social Democrático (PSD), Democracia Cristã (DC) e o Agir, compõem a coligação “Avança Manaus”. No total, o grupo político lançou também 210 candidatos ao cargo de vereador na capital.

Em discurso, David Almeida falou sobre o desafio que enfrentou para melhorar a saúde básica no início do seu mandato e destacou as melhorias na área.

“Assumi a prefeitura no pior momento da história sanitária mundial, com a pandemia da Covid-19, nenhuma cidade do mundo sofreu como Manaus. A cidade tinha 46% de cobertura na saúde, na época, tive que ouvir do ministro da Saúde que Manaus tinha uma das piores saúdes básicas do Brasil. Hoje mudou, temos 87% de cobertura na saúde básica. Hoje o Ministério da Saúde confirmou pela sétima vez que Manaus tem os melhores serviços de saúde básica do país”, declarou.

Espaço da convenção ficou completamente lotado

Apoios

“Ninguém consegue construir nada sozinho. E o David, nos últimos dois anos, tem sido um prefeito que me ajudou a me reeleger senador, e eu devo essa gratidão à ele. Eu estou aqui não só pela gratidão. Quem me conhece sabe que eu tenho palavra, quando eu digo que vou fazer, eu faço. Estou aqui porque ele (David) é o melhor nome para a cidade de Manaus”, disse Omar Aziz.

“Hoje estamos aqui para dar o testemunho e declarar o nosso apoio ao prefeito David Almeida, ao Renato Júnior (vice), os nossos companheiros porque temos certeza que o David é o melhor para a cidade de Manaus”, destacou Eduardo Braga.