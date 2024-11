O Ministério Público do Amazonas (MPAM) empossou nesta quarta-feira (27) a promotora de Justiça Nilda Silva de Sousa como a nova procuradora de Justiça da instituição, em uma cerimônia solene com a presença de diversas autoridades.

A solenidade foi presidida pela procuradora-geral de Justiça (PGJ) Leda Mara Nascimento Albuquerque, na condição de presidente do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Amazonas, e contou com a presença de autoridades e membros do MP, além de servidores, que prestigiaram o momento histórico na trajetória da mais nova procuradora.

Durante a cerimônia, as filhas de Nilda Sousa, Renata Silva Sousa de Paula e Rafaela Silva de Sousa, realizaram a aposição da medalha do Mérito do MPAM e a entrega do diploma à nova procuradora de Justiça.

O presidente da AAMP, Alessandro Samartin de Gouveia, destacou a inspiração que a nova procuradora traz para a instituição. “Doutora Nilda, sua trajetória nos ensina que os caminhos do Ministério Público são trilhados com coragem e compromisso. Desde seus primeiros passos nesta instituição, Vossa Excelência incorporou aquilo que Pablo Neruda expressou em sua poesia: ‘Se não escalas a montanha, jamais poderás desfrutar a paisagem.’ Com perseverança, Vossa Excelência escalou cada desafio com determinação, sempre tendo a justiça como um horizonte mais alto a ser alcançado”, afirmou.

Em sua fala, a procuradora de Justiça Liani Mônica Guedes de Freitas Rodrigues, representante do Colégio de Procuradores, também expressou suas congratulações. “Celebramos o salto em sua luminosa trajetória ministerial, doutora Nilda Silva de Sousa. Que esta nova etapa, agora como procuradora de Justiça, seja marcada por ainda mais conquistas e pela continuidade do exemplo de ética, serenidade e dedicação que tanto inspira a todos nós. Seja muito bem-vinda à ambiência do segundo grau do Ministério Público”, comentou.

Ao falar aos presentes, a nova procuradora de Justiça Nilda Silva de Sousa, em seu discurso, ressaltou a importância do trabalho em equipe e de levar adiante os valores da instituição. “Minha promoção ao Colégio de Procuradores traz uma responsabilidade ainda maior: o compromisso de levar adiante os valores de justiça e ética que sempre guiaram meu trabalho, buscando não apenas cumprir minhas obrigações, mas também fazer a diferença na vida das pessoas. Espero, nesta nova missão, dar ao futuro algo de bom, justo, ético e verdadeiro, contando com o apoio de cada um de vocês nesta trajetória”, ressaltou.

Encerrando os discursos, a procuradora-geral de Justiça, Leda Mara Nascimento Albuquerque, destacou a relevância da nomeação: “Sua promoção ao Colégio de Procuradores traz consigo a experiência, integridade e competência que nos dão a certeza de um Ministério Público ainda mais eficiente e alinhado às expectativas de homens, mulheres, crianças e idosos que acreditam em uma sociedade justa e igualitária. A sua chegada ao segundo grau proporciona uma enorme satisfação a este colegiado, que a recebe de braços abertos, substituindo a igualmente valorosa doutora Rita Augusta”.

Agora empossada como procuradora de Justiça, Nilda Silva de Sousa assume a 16ª Procuradoria de Justiça, com atuação junto à 3ª Câmara Cível. Em suas palavras, destacou o trabalho em equipe como um dos pilares para o sucesso da nova missão. “Espero colaborar com toda a experiência adquirida e também aprender com os colegas que já atuam no Colégio de Procuradores”, afirmou.