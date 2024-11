Lamine Yamal, atacante do Barcelona, foi agraciado com o prêmio Golden Boy, sendo reconhecido como o melhor jogador jovem do mundo. Com apenas 17 anos, Yamal se destacou como uma das principais revelações do clube e teve um papel fundamental na vitória da seleção espanhola na Eurocopa-2024. A cerimônia de entrega do prêmio está marcada para o dia 16 de dezembro, em Turim. Na disputa pelo prêmio, Arda Guler, jogador do Real Madrid, ficou com a segunda colocação, enquanto Warren Zaire-Emery, do Paris Saint-Germain, ocupou o terceiro lugar.

Com essa conquista, Yamal se torna o atleta mais jovem a receber o Golden Boy, além de já ter sido premiado com o Troféu Kopa no mês anterior. O FC Barcelona também teve um desempenho notável no futebol feminino, com Vicky López sendo laureada com o prêmio Golden Girl. Além disso, Aitana Bonmatí foi eleita a jogadora do ano, destacando a força e a qualidade da equipe feminina do clube.

Publicado por Fernando Dias