Um novo conceito de lanchonete e sorveteria é lançado em Manaus. Trata-se de “As Amazonas Delicias Regionais”, empreendimento inaugurado nesta quarta-feira (27) em Petrópolis, zona sul da capital, oferece 40 sabores de sorvete, como o ‘Parintins’, e um cardápio com hambúrgueres artesanais, pasteizinhos, farofas, escondidinhos e doces.

A sorveteria e lanchonete “As Amazonas” fica localizada na Rua Raquel de Souza, Petrópolis, e tem estacionamento próprio com capacidade para dez veículos.

Entre os sabores de sorvete há o de tucumã, graviola, banana, ameixa, taperebá, bacuri, café premium, parintins, castanha, pitaia, abacaxi suíço, ninho mega, romeu e julieta e outros sem lactoses.

Mais de 40 sabores de sorvetes são oferecidos pela sorveteria (Foto: Divulgação/As Amazonas)

Os sanduíches são inspirados em povos indígenas da Amazônia. O preparo do hambúrguer é artesanal e o pão é especial. Um deles é “As Amazonas”, com cebola caramelizada e banana pacovã. Outro é o Yanomami (com pão brioche, hambúrguer artesanal, molho de iogurte natural, queijo mussarela, alface-crespa, tomate e cebola roxa). Há também o Tuyuka, com pão brioche, hambúrguer artesanal, molho mostarda e mel, queijo provolone, bacon e cebola caramelizada.

Espaço da lanchonete na “As Amazonas” (Foto: Divulgação/As Amazonas)

“A gente quis colocar a cultura indígena no cardápio. Então, escolhemos nomes de povos indígenas, mas apenas de etnias aqui do Amazonas. Na verdade, é uma homenagem aos indígenas e também para o conhecimento do consumidor. Tem muitas pessoas que moram aqui, mas que não tem o conhecimento dos povos indígenas da região”, disse Alice Amazonas Lima, proprietária do empreendimento.

Para quem aprecia comida quente, “As Amazonas” oferece porções de escondidinho de carne seca, pirarucu cremoso e pirarucu à casaca. Porções de batata frita, pastelzinho de camarão, carne seca, pirarucu e queijo também estão no cardápio.

O empresário Valmir Lima, que teve a ideia do negócio, disse que “As Amazonas” foi pensado para ser um ambiente para pessoas de todas as idades e áreas de Manaus e que o diferencial da lanchonete são receitas que não são oferecidas em outros estabelecimentos.

“A gente quer que’ As Amazonas’ seja um espaço de comida para pessoas de qualquer parte de Manaus. Nós estamos oferecendo vários produtos que as pessoas não encontram fáceis em restaurantes e principalmente em lanchonete. Nós oferecemos Pirarucu à Casaca, Escondidinho […] nossos hambúrgueres são carne artesanal feitas por nós mesmo, tudo é feito por aqui, a gente só compra o queijo e o pão. Temos o pudim de açaí que também é uma sobremesa que não se encontra em todo canto”, relatou Valmir Lima.

Na “As Amazonas”, os preços dos produtos estão abaixo do mercado e acessível para toda população manauara. “A gente quer que as pessoas comam sem se assustar com os preços”, concluiu Valmir Lima.