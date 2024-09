A partida entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers nesta sexta-feira (6), na Neo Química Arena, é a primeira da história da NFL no Brasil e na América do Sul, mas nem por isso é “festiva”. O duelo marca a estreia das duas equipes da Conferência Nacional (NFC) na temporada 2024-25, e ambos os times têm planos realistas de chegar ao Super Bowl. Uma derrota pode ser decisiva na disputa por mando de campo nos playoffs, e os clubes não tiram isso de vista.

Finalistas em 2022-23, os Eagles tiveram que jogar fora de casa na última pós-temporada e acabaram eliminados na primeira rodada pelo Tampa Bay Buccaneers. Os Packers também pegaram a estrada e, apesar de uma vitória dominante sobre o Dallas Cowboys, foram derrotados na rodada divisional pelo San Francisco 49ers num jogo competitivo, no qual o mando de campo poderia ter virado os rumos da partida.

Philadelphia, particularmente, busca um recomeço após um final de temporada decepcionante. A equipe perdeu peças importantes, como o center Jason Kelce, aposentado, e o linebacker Haason Reddick, trocado para o New York Jets.

Para voltar a brigar por um Super Bowl, contudo, os Eagles fizeram talvez a contratação mais bombástica da offseason: trouxeram o running back Saquon Barkley, saído do arquirrival New York Giants, que promete congelar defesas com sua ameaça de corrida e abrir espaços para os wide receivers AJ Brown e Devonta Smith.

– Estou muito empolgado. Finalmente poderei botar este uniforme e entrar em ação pra valer com estes caras, é algo que venho sonhando desde que assinei. Estou muito animado com esta oportunidade de jogar na noite de sexta-feira (6), na América do Sul e fazer algo que nunca foi feito antes – disse Barkley em entrevista coletiva na quinta-feira (5).

Eagles e Packers se enfrentam a partir de 21h15 (horário de Brasília) na Neo Química Arena, em São Paulo.

