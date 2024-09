A paratleta amazonense Maria de Fátima, que representou o estado nas disputas do halterofilismo nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, conquistou medalha de bronze nesta sexta-feira (06/09). A paratleta é apoiada pelo Governo do Amazonas, por meio do Bolsa Esporte Estadual e do Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024.

“Esse resultado nas Paralimpíadas comprova que estamos no caminho certo e demonstra nosso compromisso de investir cada vez mais no esporte, desde ações que chegam nas comunidades com atletas de base, pelo nosso programa Pelci, até aos atletas de modalidades de alto rendimento. O nosso objetivo é continuar buscando talentos que representem o Amazonas nas maiores competições”, afirmou o governador Wilson Lima.

Maria de Fátima disputou a modalidade na categoria feminina até 67 quilos (Kg). E tinha como concorrentes ao pódio outras 8 paratletas de diferentes países. Em sua primeira repetição, a representante amazonense levantou 126kg, ficando na 5ª colocação, tendo o primeiro lugar erguido 134kg.

Na segunda bateria, Maria aumentou a carga a ser levantada para 131kg, e com a repetição válida, ela subiu uma posição na tabela alcançando a quarta colocação, atrás somente da chinesa Tan Yujiao, da egípcia Elyan Fatma e da nigeriana Lucy Ejike.

Na terceira e última série, Maria conseguiu atingir a marca de 133kg levantados, superando a nigeriana e assumindo a terceira posição. Com este peso, a amazonense entrou na briga pela medalha de bronze, que foi garantido para o Brasil após a nigeriana não conseguir levantar peso superior ao de Maria de Fátima.

“O esporte paralímpico é uma fonte de orgulho para nosso estado, e o crescimento contínuo do esporte de alto rendimento é um testemunho do nosso compromisso em apoiar e desenvolver atletas excepcionais. A conquista da Maria é o reflexo de que o investimento quando aplicado de forma estratégica, promove grandes momentos como este”, declara o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira.