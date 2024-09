A candidata ao cargo de vereadora em Beruri, Elisangela Sobreira da Silva, conhecida como “Kita”, e Moisés Guedes de Oliveira foram presos nesta sexta-feira (6) com cocaína, armas e dinheiro em uma casa na rua Francisco Miranda, bairro São Pedro, no município de Beruri (a 172 quilômetros de Manaus).

Policiais civis, militares e a Guarda Municipal cumpriram um mandado de prisão na residência da candidata. No local, foram apreendidos mais de R$ 5,9 mil em espécie, 2,9 quilos de oxi, uma pistola de calibre 22, um carregador com sete munições, cinco celulares, balaclava, facas e depósitos bancários. As autoridades suspeitam que a quantia encontrada esteja ligada à compra de votos.

A operação após denúncias sobre o uso de dinheiro em atividades ilícitas relacionadas ao processo eleitoral. Kita, que é candidata a uma vaga na Câmara Municipal de Beruri nas eleições deste ano, estava sob vigilância devido a suspeitas de envolvimento em práticas criminosas.