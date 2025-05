Visuliazação: 0

Neymar Jr. é a estrela do futebol mundial que mais perdeu partidas por clubes por conta de lesão. Segundo levantamento feito pelo site Transfermarkt, o atleta, atualmente no Santos, ficou de fora de 214 jogos, sendo 114 partidas pelo PSG, 72 pelo Al-Hilal, 23 pelo Barcelona e 5 pelo Peixe.

A última ausência do jogador se deu na partida contra o RB-Bragantino, no último domingo (27), em que o Alvinegro Praiano perdeu por 2 a 1.

Considerando todos os jogadores do futebol mundial, o brasileiro aparece em 11º no ranking. O levantamento não considera partidas por seleções, apenas por clubes. A última lesão de Neymar aconteceu na partida contra o Atlético-MG, no último dia 16, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

O camisa 10 do Peixe sentiu nova lesão na coxa esquerda e foi substituído ainda na primeira etapa.

Ainda na comparação com outras estrelas do mundo da bola, o segundo colocado no ranking é o alemão Marco Reus, atualmente no LA Galaxy (EUA), que foi desfalque em 158 jogos. Philippe Coutinho, do Vasco, é o terceiro da lista, com 156 jogos afastado por lesão.

Veja o comparativo entre estrelas do futebol mundial:

1 – Neymar (33 anos): 214 jogos

2 – Marco Reus (35 anos): 158 jogos

3 – Philippe Coutinho (32 anos): 156 jogos

4 – Lionel Messi (37 anos): 137 jogos

5 – Kevin De Bruyne (33 anos): 120 jogos

6 – Harry Kane (31 anos): 77 jogos

7 – Cristiano Ronaldo (40 anos): 51 jogos

8 – Luís Suárez (38 anos): 41 jogos

9 – Robert Lewandowski (36 anos): 26 jogos

10 – Mohamed Salah (32 anos): 24 jogos

Ex-Corinthians na lista

Já no levantamento que considera todos os jogadores do futebol mundial, Neymar é o 11º da lista. Mas outros brasileiros aparecem no ranking. É o caso de Ruan Oliveira, terceiro colocado da lista com 268 partidas fora por lesão. Ex-jogador do Corinthians, o atleta já passou por quatro cirurgias no joelho, sendo uma no direito e três no esquerdo, e chegou a acumular mais de mil dias longe dos gramados.

A primeira colocação é do israelense Beram Kayal, que atualmente está sem clube. O volante, que soma passagens por Celtic e Brighton, esteve ausente em 299 partidas. O segundo colocado é Björn Engels, ex-Aston Villa e hoje no Antwerp, com 279 partidas como desfalque.

O ranking ainda conta com outros nomes de destaque no mundo da bola. É o caso de Marcos Rojo, Luke Shaw e Falcão Garcia. O argentino, atualmente no Boca Juniors, foi desfalque em 260 partidas por lesão e ocupa a quarta colocação. Já Shaw, do Manchester United, é o sexto, com 233 jogos perdidos. Falcão Garcia, que defende o Millonarios (COL), vem logo na sequência, com 226 partidas fora por lesão.

