A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), destaca o trabalho contínuo da Guarda Municipal de Manaus (GMM), que, somente no mês de abril, atendeu 3.477 ocorrências, por meio da Central de Monitoramento 153.

A atuação da Guarda Municipal de Manaus tem o foco em áreas de grande circulação, como terminais, praças, parques e repartições públicas. Ao todo, a corporação executou 980 patrulhamentos em praças e parques, 719 em terminais de transporte, 691 no centro da cidade, 250 em prédios públicos e 244 em vias urbanas.

As operações em ônibus também tiveram destaque. Sete abordagens foram realizadas em linhas de grande fluxo, totalizando 569 passageiros revistados. Durante uma dessas ações, 17 indivíduos foram detidos por infrações diversas, e uma arma branca foi apreendida.

“O mês de abril demonstrou um trabalho constante e abrangente, com atuação em todas as zonas da cidade. O número de ocorrências evidencia a necessidade de manter e ampliar as estratégias de patrulhamentos preventivos, garantindo mais segurança para a população”, afirmou o chefe da Central de Monitoramento da GMM, Glauber Mendes.