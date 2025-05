Visuliazação: 0

As vendas do segundo lote iniciam no dia 1º de maio e tem previsão de término no dia 31 de maio, ou até esgotarem as vagas.

O valor do kit simples é de R$70, e inclui número de peito com chip integrado, sacola personalizada com brindes dos patrocinadores e medalha de participação ao concluir a prova.

O kit tradicional custará R$ 120 e vem com a camisa oficial do evento, número de peito com chip, sacola com brindes e a medalha de participação ao fim da corrida.

O evento acontecerá no dia 8 de junho na área interna da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), na avenida General Rodrigo Otávio, bairro Coroado, zona leste de Manaus.

A 3ª Corrida do Batalhão Ambiental integra as comemorações pelo Dia Internacional do Meio Ambiente e celebra os 17 anos de atuação da unidade especializada.

De acordo com o comandante do BPAmb, tenente-coronel PM Victor Melo, a corrida vai além de uma competição e tem o objetivo de reunir cerca de 4 mil participantes, entre corredores profissionais, amadores, grupos de corrida e amantes da natureza.

“É um evento que reforça a importância da preservação ambiental e do uso consciente dos recursos naturais, levando esporte, saúde e cidadania para a comunidade”, destacou.

Percurso ecológico e segurança garantida

O percurso será de 7 quilômetros, todo dentro da área interna da UFAM, com largada no estacionamento central. O trajeto contará com sinalização em cones, placas de quilometragem e grades de segurança.

Além disso, equipes de apoio estarão distribuídas ao longo do percurso, com pontos de hidratação nos quilômetros 2, 4, 6 e na chegada.

A largada está programada para às 6h da manhã, e o trânsito interno da universidade será interrompido 15 minutos antes do início da prova. Vale lembrar que é obrigatório o uso do número de peito durante toda a corrida.

Retirada dos kits

Os corredores inscritos poderão retirar seus kits nos dias 6 e 7 de junho (sexta e sábado), das 9h às 18h, na sede do Batalhão de Policiamento Ambiental, localizada na Alameda Pico das Águas, bairro São Geraldo.

O evento promete unir esporte, lazer e conscientização ambiental em uma manhã especial, marcada pela energia dos participantes e a valorização da natureza. Então, se você é corredor ou simpatizante da causa ambiental, garanta já sua inscrição e venha fazer parte dessa corrida pela vida e pelo meio ambiente!

O post 3ª Corrida do Batalhão Ambiental: começam vendas do segundo lote apareceu primeiro em Portal Você Online.