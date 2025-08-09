Visuliazação: 1

A segunda edição do feirão “Negocia Manaus”, promovido pela Prefeitura de Manaus, por meio do Serviço de Atendimento e Proteção ao Consumidor (Procon Manaus) encerrou nesta sexta-feira (8), com mais de 1,4 mil atendimentos realizados e mais de 900 acordos formalizados entre consumidores e concessionárias de serviços essenciais.

A ação aconteceu ao longo de cinco dias, no shopping Phelippe Daou, zona Norte da cidade, reunindo as empresas Águas de Manaus, Amazonas Energia e IP Fibra.

A presidente do Procon Manaus, Onilda Abreu, ressaltou a relevância do feirão como uma iniciativa concreta de cidadania, voltada para o enfrentamento da inadimplência de forma humana e acessível.

“Nosso objetivo é garantir que o consumidor tenha acesso facilitado à regularização de débitos, com condições reais de pagamento. Sabemos que muitos estão em situação de vulnerabilidade, e ações como essa representam a presença do poder público atuando diretamente para aliviar o peso das contas atrasadas e devolver tranquilidade às famílias manauaras”, declarou.

Durante o evento, os consumidores puderam negociar dívidas com entrada reduzida, descontos que chegavam até 100% em juros e multas, além de parcelamentos que se ajustavam à realidade financeira de cada um.

Retorno das atividades

Durante esta semana, os atendimentos de abertura de reclamações e orientação jurídica na sede do Procon Manaus foram suspensos para a realização do feirão “Negocia Manaus”. A partir de segunda-feira, 11/8, os serviços voltam ao normal, das 8h às 14h, de segunda a sexta.

O consumidor também pode buscar atendimento no ponto da Galeria Espírito Santo, na rua 24 de Maio, 119, bairro Centro. É necessário apresentar RG ou CNH, CPF, comprovante de residência e documentos relacionados à queixa.

