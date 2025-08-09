Visuliazação: 0

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do Departamento de Polícia do Interior (DPI), apresentou, nesta quinta-feira (07/08), o caso de uma mulher, de 33 anos, que foi resgatada pela Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), com apoio da Delegacia Fluvial (Deflu), após ser mantida em cárcere privado por cinco dias pelo companheiro, de 32 anos.

Conforme o delegado Paulo Barros, titular da DEP de Itacoatiara, as diligências iniciaram quando a equipe policial do município recebeu a informação sobre o crime por meio do DPI, que, por sua vez, recebeu a denúncia do pai da vítima.

“A filha da vítima, uma adolescente de 13 anos, conseguiu fazer contato com o avô e informou sobre o que estava acontecendo com a mãe. Então o genitor da mulher veio até Manaus e procurou o DPI para denunciar que a sua filha estava em cárcere privado em uma casa localizada na comunidade Paraná da Eva, zona rural de Itacoatiara”, falou o delegado.

Segundo o delegado, com apoio da Deflu, a equipe de investigação do município foi até ao local na terça-feira (05/08) e constatou a veracidade da denúncia.

“A mulher foi encontrada dentro de um quarto totalmente escuro na residência, sem ventilação e acorrentada. Ela estava no local desde o dia 1º de agosto, sem se alimentar. Na residência, também estava a filha dela, que ameaçada pelo pai caso oferecesse qualquer tipo de ajuda a mãe, que era vítima de vários tipos de violência contra a mulher”, contou o delegado.

Ainda de acordo com o delegado, o autor do crime fugiu do local quando percebeu a presença das equipes policiais. A mulher e a filha foram resgatadas e retornarão para Manaus, para residir com o pai da vítima.

“Já instauramos um Inquérito Policial (IP) para investigar os crimes de violência doméstica praticados pelo autor e seguiremos com as investigações para localizá-lo e efetuar a sua prisão”, finalizou o delegado.