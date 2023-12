A tradicional Carretinha de Natal do Governo do Amazonas continua levando a magia do Natal aos bairros de Manaus com seu Natal Itinerante. Personagens típicos, música e o espetáculo “A fantástica história do biscoito de Natal” fazem a alegria da criançada. Em suas duas últimas edições de 2023, o Natal Itinerante vai ao Campo do Buracão, no bairro Lírio do Vale, nesta quinta-feira (21), às 17h, e ao Largo de São Sebastião, no Centro, no sábado (23), às 18h.

O Natal Itinerante é promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, em parceria com o Fundo de Promoção Social (FPS). Este é o terceiro ano de realização das atividades pelos quatro cantos da cidade.

Até o momento, a Carretinha de Natal já passou pela Cachoeirinha, Coroado, Igarapé do Passarinho e pela comunidade São João, no município de Manacapuru, levando a magia do Natal para mais 3.500 pessoas. Um dos pontos altos da passagem da Carretinha do Natal é a oportunidade de tirar fotos com o Papai Noel, um sucesso entre as crianças.

O espetáculo “A fantástica história do biscoito de Natal”, apresentado no Natal Itinerante, é uma produção da Companhia Metamorfose. A história foi sucesso no ano passado e se manteve nesta temporada, arrancando o sorriso da plateia que se encanta a cada aparição do personagem central.

“As crianças se encantam com ele. O ator que dá vida ao Biscoito, o Weldson Rodrigues, é bailarino, coreógrafo e consegue mostrar para as crianças que aquele personagem é real”, afirma Socorro Andrade, diretora da companhia, que lidera uma equipe de 20 profissionais envolvidos no evento.

Despedida do Largo

No sábado (23), último dia de programações artísticas com a temática natalina no Largo de São Sebastião, diversas atrações vão movimentar o espaço cultural. A partir das 17h, o palco recebe o espetáculo de dança “Ocupa Break”, do grupo Nativos Crew.

Em seguida, às 18h, a criançada vai curtir o musical “A Fantástica História do Biscoito de Natal”, com a passagem do Natal Itinerante pelo Largo de São Sebastião. Às 19h, sobe ao palco o musical “O Príncipe do Egito”, de Ricardo Moldes.

Às 19h50, será realizada a quarta e última edição da Parada Natalina, com Papai Noel e personagens típicos do Natal, como elfos, duendes, renas, biscoito, além de uma animada banda de fanfarra. Para encerrar a programação, às 20h, a cantora Elisa Maia fará uma apresentação musical.

