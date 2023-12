A empresária Ivone Dantas Fernandes, 25, não resistiu ao grave ferimento e morreu em uma unidade de saúde de Manaus, três dias após sofrer um atentado a tiros. Ela lutava contra a vida. A informação foi confirmada por amigas dela, em postagens nas redes sociais e trazida primeiramente pelo perfil Gossip Manaux no Instagram.

Ivone e Maike Patrick Lira dos Santos, 32 anos, foram vitimas de arma de fogo em frente ao estabelecimento Caritó. Um homem chegou em uma motocicleta e efetuou vários disparos nas vítimas.

Ivone estava no interior do veículo Jepp Compass de cor cinza placa QZD 1B61 e foi alvejada com um tiro na boca, enquanto Maike foi alvejado com seis disparos, segundo testemunhas.

As investigações estão em andamento.