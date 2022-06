O chamado “ensaio molhado” da missão Artemis 1 foi concluído nesta segunda-feira (20), informou a NASA por volta das 20h40 (horário de Brasília). O teste de abastecimento, o principal antes do lançamento, começou no último sábado (18) e teve seu cronograma cumprido com a finalização no dia de hoje. Apesar disso, um vazamento de hidrogênio no sistema de desconexão rápida colocou dúvidas se haveria tempo hábil para o encerramento do ensaio.

Aliás, o comunicado da NASA sobre o fim do “ensaio molhado”, explica que os testes foram encerrados mesmo que o vazamento não tenha sido consertado. Segundo a agência, apesar dos esforços da equipe, o vazamento prosseguiu e então foi criado um plano para mascarar os dados afetados pelo vazamento e manter o cronograma do teste.

O plano acabou colocando um tempo maior de espera durante o teste. “O tempo necessário para desenvolver o plano exigia um tempo de espera prolongado durante as atividades de contagem regressiva, mas elas puderam ser retomadas com os 10 minutos finais da contagem regressiva, chamados de contagem de terminais”, disse a NASA.

“Durante a contagem de terminais, as equipes realizaram várias operações críticas que devem ser realizadas para o lançamento, incluindo a mudança de controle do sequenciador de lançamento no solo para o sequenciador de lançamento automatizado controlado pelo software de voo do foguete, e uma etapa importante que a equipe queria realizar”.

Mais detalhes sobre os resultados do “ensaio molhado”da missão Artemis 1 vão ser revelados em uma coletiva de imprensa na terça-feira (21), por volta das 12h (horário de Brasília).

Imagem: Nasa

O que é o “ensaio molhado” da Artemis 1

O “ensaio molhado” é um teste para que a NASA possa abastecer o foguete e garantir o lançamento. O teste começou originalmente no último dia 1º de abril, mas, ao identificar uma série de falhas críticas no carregamento de hidrogênio líquido e oxigênio líquido nos propulsores do SLS, a NASA resolveu interromper o processo. Depois disso, uma série de falhas levaram a novos adiamentos dos testes (e por consequência da missão) até a realização atual.

O Programa Artemis visa estabelecer a presença humana na Lua novamente, mais de 50 anos depois da última missão lunar tripulada da história. A Artemis 1 será a primeira do programa lunar Artemis. Nesta missão inicial, a cápsula Orion vai até o satélite natural da Terra sem tripulação, por cerca de um mês.

Segundo a NASA, a missão poderá ter entre 26 e 28 dias de duração, ou de 38 a 42 dias, a depender do dia em que o SLS puder decolar. “A duração da missão é variada realizando meia volta ou 1,5 voltas ao redor da Lua na órbita distante retrógrada, antes de retornar à Terra”, explicou à agência em comunicado.