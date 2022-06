Avalie o post

O aumento de 5,18% no litro da gasolina e de 14,26% no valor do diesel não impacta apenas donos de veículos. Setores importantes da economia deverão repassar a alta dos combustíveis a seus produtos nos próximos meses.

Preços dos combustíveis em áreas cruciais para o dia a dia do brasileiro como transporte, alimentação, vestuário e construção civil devem ter elevação, agravando a pressão inflacionária dos últimos meses.

O preço médio de venda de gasolina para as distribuidoras passou de R$ 3,86 para R$ 4,06 por litro. Para o diesel, o preço médio de venda da Petrobrás passou de R$ 4,91 para R$ 5,61 por litro.

O valor cobrado nos postos depende de impostos e das margens de lucro dos distribuidores e revendedores.

A crise na Petrobrás ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira (20), com o anúncio da renúncia do presidente da companhia, José Mauro Coelho.

A informação foi confirmada pela estatal em um comunicado ao mercado.

Coelho foi o terceiro executivo a comandar a Petrobrás na gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL), mas deixou a presidência da empresa e o seu Conselho de Administração após duras críticas feitas por Bolsonaro e pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, no fim de semana.

Foto: Diego Vara/Reuters/Agência Brasil

