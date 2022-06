Honda e Sony oficializaram na quinta-feira (16) a criação de uma joint venture chamada Sony Honda Mobility Inc. A nova marca se concentrará na produção de carros elétricos e serviços de mobilidade e fará seu primeiro lançamento em 2025. Ainda não há previsão de construção de fábricas nem informações técnicas sobre o modelo de estreia.

O anúncio das duas empresas era previsto desde o início do mês. Em comunicado à imprensa, elas afirmam que querem unir “as tecnologias ambientais e segurança de ponta e fabricação de carrocerias” da Honda com a experiência da Sony em “desenvolvimento e aplicação de tecnologias de imagem, sensoriamento, telecomunicações, rede e entretenimento”.

O objetivo do acordo, afirmam as empresas, é criar uma nova geração de mobilidade e serviços que estejam “alinhados aos usuários” e continuem a evoluir no futuro.

“Com base na nossa visão de ‘tornar o espaço de mobilidade emocional’, as iniciativas da Sony neste campo estão centradas em três áreas: segurança, entretenimento e adaptabilidade”, disse Kenichiro Yoshida, representante executivo e presidente do grupo Sony, no comunicado. “À medida que avançamos nosso aprendizado nessas áreas, estamos entusiasmados em conhecer um parceiro, a Honda, com extensas conquistas e conhecimento global, e assinar um acordo de joint venture entre as duas empresas.”

O capital inicial da nova marca é de 10 bilhões de ienes (em torno de R$ 384,1 milhões). Cada uma das fabricantes tem metade das ações.

Plataforma indefinida

Por enquanto, a Sony Honda ainda não anunciou a plataforma na qual construirá seus carros. Atualmente, todos os modelos da Honda a bateria são construídos com a plataforma Ultium, da GM — o caso do utilitário Prologue, que chegará às concessionárias em 2024. Já a primeira base elétrica da montadora japonesa, a :e Architecture, será introduzida apenas dois anos depois.

Uma possibilidade é encomendar à Magna o uso da plataforma que sustenta os conceitos Vision-S 01 e Vision-S 02, apresentados pela Sony na última CES 2022, mas aí a participação da Honda seria escanteada, o que desvirtuaria a intenção da joint venture.

Possíveis esclarecimentos sobre o acordo técnico da nova montadora devem surgir nos próximos meses, mas a tirar pelo entusiasmo de ambas as empresas, os planos são grandiosos.

“Ao reunir a experiência de ambas as empresas, pretendemos liderar o caminho [da indústria automotiva] em uma nova era”, disse Yasuhide Mizuno, presidente e CEO da Sony Honda.

Sony Vision S-01 (Joseph Zadeh/Wikimedia/CC)

