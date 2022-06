Avalie o post

A ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Maria Claudia Bucchianeri rejeitou uma ação do Partido Liberal (PL), partido do presidente Jair Bolsonaro, que pedia a condenação do PT e do ex-presidente Lula por propaganda eleitoral antecipada, por conta do evento "Psol com Lula 2022", ocorrido no dia 30 de abril.

A sigla de Bolsonaro pedia ao TSE a aplicação de multa de R$ 25 mil. Nos autos, o PL argumenta que o Psol formalizou a pré-candidatura do petista à Presidência da República e que o ato é ilícito.

Para Bucchianeri, o partido não apresentou provas concretas de que se trata de uma campanha antecipada.

"O Partido Liberal não indicou os eventuais responsáveis pelos atos que ele próprio questionou nem mesmo o pré-candidato supostamente beneficiário, limitando-se a apontar, como representado, apenas o PT, que não foi o organizador do evento alegadamente irregular e que não teve qualquer participação na narrativa fática construída na petição inicial, não se enquadrando, portanto, nem como responsável e nem mesmo como beneficiário das supostas irregularidades descritas pelo autor", escreveu a magistrada.

Leia mais no Correio Braziliense

Foto: reprodução/PM-SP

O post TSE diz ao PL que PT não faz propaganda eleitoral antecipada apareceu primeiro em BNC Amazonas, o site de política!.