O músico amazonense conhecido como “Dubarranco” e a filha, de 4 anos, foram baleados na noite de sábado (9), em Manaus. O caso aconteceu próximo ao CSU do Parque 10, Zona Centro-Sul, quando uma moto encostou e os passageiros dispararam contra o carro onde estava o músico e a família.

De acordo com informações apuradas pelo g1, o músico teria terminado de fazer um show em uma bar, na rua do Comércio, no Parque 10. A esposa e a filha foram buscá-lo e voltavam para casa, quando o ataque aconteceu.

O músico estava com a esposa dele dirigindo e a filha no colo dele. No carro, também estava o músico Yuri Uchôa, que não sofreu ferimentos.

Ainda segundo as informações apuradas pelo g1, Dubarranco foi atingido por 2 tiros, um no braço e outro no mão, e não corre risco de morte. Já a filha foi atingida por um tiro no tórax e está na UTI, em uma unidade de saúde da cidade.

