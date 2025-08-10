Visuliazação: 0

O cantor Dubarranco foi atingido por dois tiros, após uma apresentação em um bar, no bairro Parque 10, zona Centro-Sul de Manaus, na noite deste sábado (9). A esposa do artista foi buscá-lo no local com a filha do casal, que também foi ferida e está internada em estado grave.

O crime ocorreu por volta das 22h30. Dubarranco entrou no carro pelo lado do passageiro, carregando a filha que dormia no colo, e reclinou o banco para acomodá-la melhor. Um músico, identificado como Yuri Uchôa, também estava no veículo no momento do ataque.

Ainda não há confirmação do local exato da tentativa de homicídio. Segundo testemunhas, uma moto se aproximou do carro e os ocupantes efetuaram vários disparos.

O cantor foi atingido por dois tiros — um na mão e outro no braço — sem risco imediato à vida. Porém, a filha sofreu um disparo no tórax e seu quadro é considerado grave.

As autoridades policiais foram acionadas e investigam o caso, mas até o momento não há informações sobre a motivação do crime ou a identificação dos autores.