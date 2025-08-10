Visuliazação: 5

Dois jogos marcaram as quartas de final do Campeonato Brasileiro A1 neste domingo (10). O Palmeiras foi até o Rio de Janeiro e enfrentou o Flamengo, enquanto o Cruzeiro, que avançou na primeira posição, duelou com o Bragantino no Pacaembu. No confronto entre a equipe carioca e a paulista, quem levou a melhor foi a equipe da casa, enquanto o jogo na capital Paulista acabou empatado. Os jogos de volta acontecem na próxima semana, no domingo (17), às 10h30.

Flamengo 3 x 2 Palmeiras

Em um jogo de cinco gols, pela primeira vez na história do confronto, o Flamengo derrotou o Palmeiras e largou na vantagem nas quartas de final do Brasileiro Feminino A1. Com um primeiro tempo superior a equipe paulista que não conseguiu se encontrar no jogo na primeira etapa, as rubro-negras aproveitaram para balançar as redes. O gol saiu no final do primeiro tempo, quando Cristiane recebeu dentro da área e fez o pivô para Djeni bater de primeira e fazer o primeiro das rubro-negras. O segundo também veio antes do intervalo, dessa vez com Jucinara, que marcou um golaço em ampliou.

Já na volta para etapa final, o Palmeiras se encontrou e reagiu no jogo. Em uma jogada de Soll, a bola sobrou para Tainá Maranhão que não desperdiçou e diminuiu a vantagem. Nove minutos depois, foi a vez de Tainá Maranhão criar a jogada que sobrou para Brena empatar o jogo. Apesar do controle do jogo, o Flamengo conseguiu achar um gol aos 32 minutos após cruzamento de Laysa, que escorou de cabeça para Djeni deixar mais um no jogo. Para avançar para próxima fase as palestrinas precisam ganhar de dois gols de diferença.

Bragantino x Cruzeiro

O jogo entre o líder do campeonato e oitavo colocado do Brasileiro terminou empatado sem gols, deixando a decisão em aberto para a partida de volta. O jogo foi truncado, marcado pelo equilíbrio, disputa intensa e poucas chances de gol. A partida, realizada no Canindé, quem levou mais perigo foi o Bragantino, enquanto o Cruzeiro teve um primeiro tempo discreto, só assustou em contra-ataque puxado por Marília. Na segunda etapa, as cabulosas passaram a controlar o jogo, mas não conseguiram balançar as redes para ir para o jogo de volta, que acontece no Independência, no próximo domingo, mais tranquilas.

Final do Brasileiro A3

Pelo Brasileiro A3, o Vila Nova recebeu o invicto Atlético Piauiense e venceu o jogo de ida por 2 a 1, abrindo vantagem na decisão e podendo empatar a partida de volta para ficar com o título do campeonato. O próximo jogo, que será a grande decisão, está marcado para sábado (16), às 21h, com mando do time de Piauí. No jogo, Samara e Naytielle foram as responsáveis por marcar o gol do time colorado, enquanto Cris descontou para as visitantes. A parida ficou marcada por um lance inusitado, quando Silmara, aos 9 minutos da etapa inicial, puxou o cabelo da adversária e foi expulsa, cm ajuda da revisão do VAR. Para ficar com o troféu, o Atlético-PI precisa vencer por dois gols de diferença. Caso marque apenas um, o jogo vai para as penalidades.