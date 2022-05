Avalie o post

Manaus (AM) – O quarto de uma pensão na rua Joaquim Nabuco, no Centro de Manaus, foi cenário de um crime violento. Uma mulher foi presa após ser suspeita de cortar o pênis do companheiro no estabelecimento, na noite desta quarta-feira (11).

De acordo com funcionários, a mulher chegou bêbada na pensão e logo subiu para o quarto da vítima. Minutos depois, os gritos do homem puderam ser ouvidos. Ao chegarem a cena do crime, o local estava totalmente ensanguentado e órgão genital estava pendurado.

Os funcionários acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para socorrer a vítima. O homem foi socorrido com vida e levado para uma unidade de saúde da capital.

A suspeita do crime foi detida em um dos quartos e os empregados da pensão acionaram os policias da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que levaram a mulher, que estava visivelmente sob o efeitos de entorpecentes e bebida, para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

A mulher não informou o porquê de ter agido de forma tão violenta e qual era o tipo de relação que tinha com a vítima. Os policiais devem investigar a motivação da atitude inusitada. A suspeita pode responder por tentativa de homicídio.

