Manaus (AM)- No período de 27 a 29 de maio, a cidade de Manaus será a capital brasileira do futevôlei. Durante os três dias, o complexo esportivo Nossa Praia Sports, rua Constelação de Peixes, Morada do Sol, Aleixo, na Zona Centro-Sul, recebe a primeira edição do Amazon Open de Futevôlei. A premiação é de R$ 50 mil.

Segundo os organizadores do Amazon Open, Ricardo Levy e Paulo Victor Ximenes, astros da modalidade e atletas amadores vão em busca da consagração no campeonato. O evento será disputado em três categorias: Amador, Open e Torneio Amigos do Romário.

“O Amazon Open contará com grandes atletas desse esporte que está se preparando para se tornar olímpico futuramente. Já temos duplas profissionais confirmadas, como Hiltinho e Frank; Tavinho e Victor Real; Bruno Barros e Bruninho; e Anderson Águia e Nem. Será um show de futevôlei”, adiantou Ricardo Levy.

Para os atletas interessados em participar, as inscrições estão abertas e podem ser feitas por meio do telefone (92) 98222-7649.

O campeonato é uma realização da Federação Amazonense de Futevôlei (FAFV), dirigida por David Perrone (presidente) e Francisco Nelson (vice).

Com esse evento, a federação volta a movimentar o seu calendário, com a perspectiva de novos torneios ainda este ano.

Acreditam e investem no esporte – O Amazon Open de Futevôlei com os seguintes patrocinadores e apoiadores: + Investimentos, Info Store, Rádio Viva FM 95,7 MHz, Gatorade, Athleta, Tuboaços, Companhia Athletica, Yara e Tixa Comunicação Visual.

